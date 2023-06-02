Земфира* заявила, что она всегда будет гражданином РФ: "Пропаганда набрасывает и отрабатывает"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская рок-певица Земфира* лично опровергла все слухи насчёт получения ею французского гражданства.

Фото: tbld.uz

Напомним, на днях некоторые СМИ писали, что Земфира* получила гражданство Франции, где она живёт после начала СВО. Артистка не стала молчать, опровергнув все слухи в своём личном блоге.

"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моём французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", — заявила Земфира*.

Также ранее Земфира* обратилась в суд с целью оспорить статус иноагента, который ей присвоил Минюст РФ.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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