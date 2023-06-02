Известная российская рок-певица Земфира* лично опровергла все слухи насчёт получения ею французского гражданства.
Напомним, на днях некоторые СМИ писали, что Земфира* получила гражданство Франции, где она живёт после начала СВО. Артистка не стала молчать, опровергнув все слухи в своём личном блоге.
"В череде пропагандистского мракобесия всплыла информация о якобы моём французском гражданстве. Пропаганда набрасывает и отрабатывает. Я — гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет", — заявила Земфира*.
Также ранее Земфира* обратилась в суд с целью оспорить статус иноагента, который ей присвоил Минюст РФ.
*Признана Минюстом РФ иноагентом.
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