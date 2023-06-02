Источник "МК" раскрыл реакцию Пугачёвой на отказ суда снимать с Галкина* статус иностранного агента

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В СМИ рассказали о реакции известной певицы Аллы Пугачёвой на отказ Замоскворецкого суда Москвы снять статус иноагента с мужа Максима Галкина*.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Об отношении исполнительницы к решению суда рассказал источник "Московского комсомольца". По словам собеседника издания, жизнь певицы и юмориста не изменилась серьёзным образом.

"И Галкин, и Алла Борисовна надеялись на удовлетворение просьбы, но они допускали, что получат отказ", — отметил источник издания.

Также он добавил, что сохранение статуса не вызывало у российских звёзд шок.

* внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента

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