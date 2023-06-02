Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Максима Галкина* статус иностранного агента.
В ходе судебного заседания представитель юмориста настаивала на том, что Галкин* не занимается политической деятельностью, а его высказывания о российской власти и ВС РФ являются сатирой.
"Во время своих выступлений он обсуждает темы, которые его волнуют. Это личное мнение", — цитирует защиту артиста ТАСС.
Представитель Минюста РФ отметил, что Максим Галкин* находится под иностранным влиянием, а в одном из своих выступлений артист призывал зрителей переводить деньги в некий австрийский фонд, который якобы занимается исключительно гуманитарной деятельностью.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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