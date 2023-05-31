Сыгравшая Женю Ковалёву в первых двух сезонах сериала "Сваты" Екатерина Ульянова забросила актёрскую карьеру и стала блогером.
Свою роль в "Сватах" Екатерина получила благодаря маме. Актриса Инна Королёва, которая сыграла в полюбившемся зрителям проекте Машу Ковалёву, привела маленькую дочь на съёмочную площадку совершенно случайно. Однако режиссёру девочка сразу понравилась, и он предложил Ульяновой стать Женей.
После выхода сериала на экраны девочку стали узнавать на улице, однако дальнейшая работа над "Сватами" не задалась. Девочке было сложно совмещать съёмки на Украине с учёбой в московской школе.
Во время учёбы Екатерина успела сняться в трёх полнометражных картинах, однако особой популярности они не обрели.
По словам мамы, тогда у девочки началось проявление звёздной болезни, которая перетекла в депрессию. Однако Кате удалось справиться с проблемами и добиться успеха, пишет Sport24.
Сейчас Ульянова ведёт успешный блог в социальных сетях под псевдонимом Эндерс. Девушка радует подписчиков яркими образами и развлекательным контентом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент России Владимир Путин установил правила, которые дают ему наилучшие шансы на победу в ходе украинского конфликта. Об этом пишет The Washington Times.