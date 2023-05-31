Актриса Екатерина Ульянова, сыгравшая Женю Ковалёву в сериале "Сваты", ушла из кино и стала блогером

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сыгравшая Женю Ковалёву в первых двух сезонах сериала "Сваты" Екатерина Ульянова забросила актёрскую карьеру и стала блогером.

Фото: eg.ru

Свою роль в "Сватах" Екатерина получила благодаря маме. Актриса Инна Королёва, которая сыграла в полюбившемся зрителям проекте Машу Ковалёву, привела маленькую дочь на съёмочную площадку совершенно случайно. Однако режиссёру девочка сразу понравилась, и он предложил Ульяновой стать Женей.

После выхода сериала на экраны девочку стали узнавать на улице, однако дальнейшая работа над "Сватами" не задалась. Девочке было сложно совмещать съёмки на Украине с учёбой в московской школе.

Во время учёбы Екатерина успела сняться в трёх полнометражных картинах, однако особой популярности они не обрели.

По словам мамы, тогда у девочки началось проявление звёздной болезни, которая перетекла в депрессию. Однако Кате удалось справиться с проблемами и добиться успеха, пишет Sport24.

Сейчас Ульянова ведёт успешный блог в социальных сетях под псевдонимом Эндерс. Девушка радует подписчиков яркими образами и развлекательным контентом.

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