Стилист Александр Рогов высмеял образ Юлии Пересильд на премьере фильма "Вызов"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист и телеведущий Александр Рогов раскритиковал наряд актрисы Юлии Пересильд на премьерном показе фильма "Вызов".

Фото: ria.ru

Рогов предположил, что платье дизайнера Дмитрия Логинова, в котором актриса появилась на премьере, было сшито на заказ. Однако, несмотря на эксклюзивность, крой и выбор материала Александру по душе не пришлись.

"Складочка к складочке, как у Людмилы Гурченко из "Карнавальной ночи". Но всё пресное. Причёска, бусины. Такая колхозня получилась. Задник с названием фильма красивее смотрится, чем платье", — заявил он в шоу "Завтрак с королевой".

При этом Рогов высоко оценил макияж и красивую укладку Юлии Пересильд.

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