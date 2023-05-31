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Николаев трогательно поздравил Королеву с "большим юбилеем"

1:34
Шоу-бизнес

Певице Наташе Королёвой сегодня исполнилось 50 лет. Этот юбилей наверняка будет отмечен великолепно, и с самого утра она получает поздравления от коллег и поклонников. Удивительно, но и Игорь Николаев не остался в стороне.

Николаев трогательно поздравил Королеву с "большим юбилеем"
Фото: Instagram* Игоря Николаева

Королёва начала свой путь на большой сцене при поддержке своего известного супруга. Николаев обратил внимание на Наташу, когда ей было всего 16 лет, а поженились они, когда ей исполнилось 19. Вместе пара исполнила песню "Дельфин и русалка", и их союз был любим фанатами. После девяти лет брака они расстались.

Тогда Королева заявила, что измены супруга стали причиной развода. Она также жаловалась, что они никогда не обсуждали свою сексуальную жизнь, что, по её мнению, имеет большое значение для счастливой супружеской жизни. Несмотря на все обиды и обвинения, Николаев присоединился к поздравлениям.

Музыкант опубликовал архивное фото, на котором они запечатлены вместе с Наташей. На снимке они молоды, женаты и полны надежд. В поздравлении всего три слова: "С Большим Юбилеем!" - написал Николаев.

Певице, по всей видимости, было очень приятно получить поздравление от бывшего мужа. Она поделилась публикацией Николаева на своей странице в социальной сети. Стоит отметить, что о поздравлениях её нынешнего супруга Тарзана она пока ничего не сообщила.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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