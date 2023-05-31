SHOT: Максим Галкин* требует удалить из Сети видео со своими "шутками про россиян и СВО"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* всерьёз задумался о своей карьере в России. Опальный шоумен выдвинул требования, чтобы из Сети были удалены видео с его заграничных выступлений, где он оскорбляет россиян и критикует СВО на Украине. Такую версию выдвинул Telegram-канал "SHOT".

Фото: mk.ru

Авторы канала утверждают, что из-за антироссийской позиции у Галкина* снизился доход, а зрителей на его концертах становиться всё меньше. На данный момент шоумен добивается того, чтобы из Сети были удалены ролики с его высказываниями в поддержку Украины.

Напомним, что юморист неоднократно шутил за границей про политическую ситуацию и спецоперацию, высмеивал слова представителей российской власти, осуждал оставшихся в стране представителей шоу-бизнеса.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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