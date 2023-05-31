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Татьяна Тарасова сообщила о самочувствии Костомарова: "Про операцию даже не слышала"

Шоу-бизнес

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии фигуриста Романа Костомарова.

Татьяна Тарасова сообщила о самочувствии Костомарова: "Про операцию даже не слышала"
Фото: eg.ru

Недавно в СМИ сообщалось, что Роману Костомарову провели операции по протезированию, а также то, что спортсмена уже в скором времени будут готовы выписывать из больницы. Чтобы пресечь вероятные слухи, Тарасова лично связалась со специалистом, который отвечает за лечение фигуриста. Об этом сообщает Woman.ru.

По словам Тарасовой, лечение и восстановление Костомарова продвигается достаточно медленно. Спортсмен идёт на поправку, но пока его не готовы выписывать из больницы.

"Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. А с ним или Оксаной не говорила", — поделилась Татьяна Тарасова.

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«Море откровений». Роман Костомаров и Оксана Домнина
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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