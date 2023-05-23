Романа Костомарова могут выписать из больницы к лету

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известного фигуриста и олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к выписке из больницы уже в ближайшее время.

Фото: rsport.ria.ru

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в настоящее время Роман Костомаров проходит психологическую терапию, а также готовиться к установлению протезов. Отмечается, что при удачном ходе лечения спортсмена будут готовы выписать из больницы уже к лету.

Напомним, Роман Костомаров находится в больнице Коммунарки с 10 января этого года, куда он попал с тяжёлой формой пневмонии.

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Дом моей мечты. Роман Костомаров