Июньские концерты Дианы Арбениной в России отменили: организаторы не стали заключать соглашение с залом

Концертный тур певицы Дианы Арбениной и рок-группы "Ночные снайперы", запланированный на июнь, фактически отменён.

Фото: rg.ru

Как сообщает Telegram-канал SHOT, выступления группы в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, запланированные на июнь, не состоятся. Об этом заявили представители концертных площадок КСК "Экспресс", ДС "Олимп" и Экспоцентр, поскольку организаторы не посчитали нужным заключить соглашение с залом. Однако билеты на мероприятия пока что ещё находятся в продаже.

Диана Арбенина и представители группы пока что никак не прокомментировали это известие.

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Ночные Снайперы - Береги меня (Атлантида)