Сергей Соседов раскритиковал певицу РФ Аллу Пугачёву в шоу Леры Кудрявцевой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о сбежавших из России знаменитостях в прямом эфире телеканала НТВ. Артист не стал скрывать своего негативного отношения к ним и отметил, что все опальные звёзды просто забыли о том, что на протяжении многих лет зарабатывали на российских площадках.

Фото: tvcenter.ru

Соседов стал новым гостем в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Критик эмоционально охарактеризовал личность певицы Аллы Пугачёвой, указав на то, что она "потеряла ориентир в пространстве". Также эксперт раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая поддержала Украину и отреклась от россиян.

"Они забыли, кто они, что они. Они, наверное, возомнили себя властителями дум, властителями мира!" — сказал Соседов.

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