Украинский актёр Алексей Горбунов выразил поддержку актёру из РФ Дмитрию Назарову

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Горбунов прокомментировал антироссийские высказывания и творчество Дмитрия Назарова. Украинский коллега выразил поддержку артисту и его жене Ольге Васильевой. Он отметил, что актёр очень талантливый человек и призвал не судить его за стихи собственного сочинения.

Фото: 7days.ru

Горбунов в новом выпуске Youtube-шоу "И Грянул Грэм" выразил своё мнение по поводу скандального увольнения Назарова и его жены из театра в России. Он сообщил, что не понимает поступка худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского, который, как считает украинский актёр, поддался давлению из вне.

"Вижу всю эту дичь. С Димой очень хорошо знаком, мы с ним, кстати говоря, общались, созванивались, переписывались. Я слежу за ним, за его женой Олей. Да, он пишет стихи, песни, так он актёр. И человек приличный оказался", — рассказал Горбунов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алексей Горбунов о Михалкове, Хабенском, Назарове, разрыве с РФ, Одессе, стариках и Риге. ИНТЕРВЬЮ.