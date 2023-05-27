Актёр Алексей Горбунов прокомментировал антироссийские высказывания и творчество Дмитрия Назарова. Украинский коллега выразил поддержку артисту и его жене Ольге Васильевой. Он отметил, что актёр очень талантливый человек и призвал не судить его за стихи собственного сочинения.
Горбунов в новом выпуске Youtube-шоу "И Грянул Грэм" выразил своё мнение по поводу скандального увольнения Назарова и его жены из театра в России. Он сообщил, что не понимает поступка худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского, который, как считает украинский актёр, поддался давлению из вне.
"Вижу всю эту дичь. С Димой очень хорошо знаком, мы с ним, кстати говоря, общались, созванивались, переписывались. Я слежу за ним, за его женой Олей. Да, он пишет стихи, песни, так он актёр. И человек приличный оказался", — рассказал Горбунов.
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