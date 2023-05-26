Певица Кристина Орбакайте гастролирует по Европе и США после юбилейного концерта в России. Пользователи Сети недавно озадачились вопросом о том, где сейчас живёт артистка и почему её сын Дени Байсаров пропал из социальных сетей.
Домработница семьи Аллы Пугачёвой Людмила Дороднова рассказала журналистам о том, что Орбакайте сейчас живёт в США с мужем и детьми. Женщина сообщила, что певица всегда проживала на две страны и приезжала в Россию на заработки.
Дороднова также подчеркнула, что 25-летний наследник Орбакайте проживает за границей, как и его брат Никита Пресняков.
Также работница пожелала звёздной семье уберечься от "злых языков", потому что сейчас ходит много плохих домыслов о них.
"Хочу, чтобы эти злые люди от их семейства ушли подальше", — сказала женщина в беседе с "МК".
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