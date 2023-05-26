Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против заморозки украинского конфликта
Водители мэрии Оренбурга получили 15 штрафов ГИБДД за один день
Авиация ВКС РФ поразила позиции боевиков ВСУ на Херсонском направлении
Эксперт Докучаева перечислила достоинства нового закона о гражданстве
Сатановский назвал единственный для России способ одолеть США
Shot: военный аэродром в Ростовской области могли атаковать из украинского ОТРК "Гром"
Экс-министр Хакасии Богушевич: чиновники республики провалили задачу по экспорту угля
Мощный обстрел Донецка продолжается: число раненых растёт
FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны армии РФ во время контрнаступления

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин трогательно поздравил певицу Анжелику Варум с днём рождения

0:46
Шоу-бизнес

Анжелика Варум родилась 26 мая 1969 года. Сегодня ей исполняется 54 года. В честь этого события Леонид Агутин поздравил супругу и посвятил трогательные строки.

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин трогательно поздравил певицу Анжелику Варум с днём рождения
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В своём микроблоге артист написал следующие слова:

"Снова птицы поют, словно юности трель,

Словно в записи их повторяют.

Я люблю тебя здесь, как тогда, но сейчас

И прекрасные дни вспоминаю…"

Автор не делал акцент на возрасте. Он назвал Варум своей жизнью.

Агутин подчеркнул, что весь мир любит певицу. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали артистке здоровья и всех благ.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Леонид Агутин & Анжелика Варум – Я буду всегда с тобой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
РИА Новости: США наносят мощный удар по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву
Хазин рассказал, что стоит за текущим "бездействием" Кремля: "От США останутся руины"
Генерал Милли: США просили Киев не использовать американское оружие для атак по России
Иноагентов и сбежавших из РФ артистов могут лишить российских выплат и пенсий: допрыгались
Военный эксперт Евсеев объяснил, чем для Украины обернётся очередная мобилизация — под ружьё 600 тысяч
В Киеве пьяный руководитель райсуда насмерть сбил военного на блокпосту
Глава отряда белгородской ТРО Курчевский рассказал о попытке прорыва диверсантов ВСУ
Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку
В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений при реализации нацпроекта "Образование"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников