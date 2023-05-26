Заслуженный артист РФ Леонид Агутин трогательно поздравил певицу Анжелику Варум с днём рождения

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжелика Варум родилась 26 мая 1969 года. Сегодня ей исполняется 54 года. В честь этого события Леонид Агутин поздравил супругу и посвятил трогательные строки.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В своём микроблоге артист написал следующие слова:

"Снова птицы поют, словно юности трель, Словно в записи их повторяют. Я люблю тебя здесь, как тогда, но сейчас И прекрасные дни вспоминаю…"

Автор не делал акцент на возрасте. Он назвал Варум своей жизнью.

Агутин подчеркнул, что весь мир любит певицу. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали артистке здоровья и всех благ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Леонид Агутин & Анжелика Варум – Я буду всегда с тобой