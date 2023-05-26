Анжелика Варум родилась 26 мая 1969 года. Сегодня ей исполняется 54 года. В честь этого события Леонид Агутин поздравил супругу и посвятил трогательные строки.
В своём микроблоге артист написал следующие слова:
"Снова птицы поют, словно юности трель,
Словно в записи их повторяют.
Я люблю тебя здесь, как тогда, но сейчас
И прекрасные дни вспоминаю…"
Автор не делал акцент на возрасте. Он назвал Варум своей жизнью.
Агутин подчеркнул, что весь мир любит певицу. В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям. Они пожелали артистке здоровья и всех благ.
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