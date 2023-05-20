МК: Лариса Долина проинформировала о болезни сильно изменившейся певицы из РФ Анжелики Варум

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжелика Варум впервые за долгое время вышла в свет, появившись на творческом вечере воспитанников Ларисы Долиной. Мероприятие проходило на корабле. Певицу сопровождал Леонид Агутин. Выступление большей части детей, которых учит музыкальной грамоте Долина, Варум пропустила. Причина этому — морская болезнь.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Она отрепетировала и уехала, потому что не выносит качку. Она сядет на первой остановке: споёт и выйдет. У меня была тоже морская болезнь. Но я от неё, к счастью, избавилась. Наверное, с годами что-то меняется в организме, физиология меняется, что-то происходит, в общем", — поделилась с "МК" Долина.

За прошедший год Варум изменилась: прибавила в весе, но её улыбка осталась такой же приветливой. Зрители тепло приняли певицу, и в конце выступления они устроили ей громкие овации. Было заметно, что они соскучились по Варум.

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Анжелика Варум – Ля-ля-фа (2020)