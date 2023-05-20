Известный российский комик Александр Гудков во время выступления в Турции призвал зрителей поддержать Украину.
Недавно состоялось выступление Александра Гудкова вместе с группой СБПЧ в Стамбуле. Прямо со сцены солист группы Кирилл Иванов призвал зрителей финансово поддержать Украину, оказав любую посильную помощь, в том числе финансовую. Об том сообщает РИА Informing.
Призыв Иванова поддержал и сам Гудков, обратившись к зрительному залу.
"Для украинцев это важно так же, как противоядие", — сказал со сцены комик.
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