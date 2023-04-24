Александр Гудков рассказал о перспективе возвращения "Вечернего Урганта" на Первый канал: "Шоу не закрыто"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный ведущий и комик Александр Гудков высказался о возможности возвращения в эфир Первого канала шоу "Вечерний Ургант".

По словам Гудкова, который является частью команды шоу "Вечерний Ургант", передача обязательно вернётся на Первый канал, однако для этого нужно побороться, сообщает StarHit. В частности, артист отметил, что его авторы ведут борьбу за возвращение программы на телеэкраны.

"Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет всё тоньше, тоньше и тоньше. Тогда всё получится. Я уверен", — заявил Александр Гудков.

Напомним, после начала СВО шоу "Вечерний Ургант" было снято с эфира Первого канала. Также ранее сообщалось, что на ТНТ состоялась премьера новой юмористической передачи под названием "Шоу Воли", ведущим которой стал Павел Воля. Однако успеха у программы пока что нет. Более того, ряд знаменитостей раскритиковали новое шоу.

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Драка на Вечернем Урганте