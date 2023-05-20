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Макаревич* ответил на призывы не пускать его в Россию: Я поеду для них петь? Да ни в жизнь 

1:30
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич* отреагировал на результаты соцопроса, в котором россияне решали, пускать ли его выступать в Россию или заставить перед этим извиниться.

Макаревич* ответил на призывы не пускать его в Россию: Я поеду для них петь? Да ни в жизнь 
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Макаревич в интервью Татьяне Лазаревой** рассказала о проведённом интернет-опросе, в котором россиянам предлагали решить участь лидера группы "Машина времени".

Участникам голосования предлагали несколько вариантов ответа, среди которых было предложение не пускать артиста в РФ или пускать только после того, как он принесёт свои извинения.

Макаревич объяснил, что не понимает, за что он должен извиняться, и отметил, что создатели опроса не учли, хочет ли сам певец возвращаться в страну.

"Ни малейшего желания нет. Скажу, по какой причине. Лопнет эта власть. Она лопнет рано или поздно, как говорит наш президент. И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь", — выразил свою позицию Макаревич.

Ранее сообщалось, что Лайма Вайкуле пригласила Макаревича выступить на фестивале в Юрмале.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023

** признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

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Завтра - это уже сегодня! Андрей Макаревич/Татьяна Лазарева
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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