Лайма Вайкуле организует в Юрмале фестиваль с участием иноагентов РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о проведении в Юрмале фестиваля, на который она пригласит Андрея Макаревича* и Семёна Слепакова**, сообщает EADaily.

Фото: thevoicemag.ru

В своём YouTube-канале Вайкуле сообщила, что фестиваль "Рандеву" состоится 28, 29 и 30 июля в городе-курорте на берегу Рижского залива.

"Выступит Семен Слепаков*, который остро всё замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича**", — рассказала исполнительница хита "На улице Пикадилли".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023

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Лайма, Грэм, Рандеву