Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о проведении в Юрмале фестиваля, на который она пригласит Андрея Макаревича* и Семёна Слепакова**, сообщает EADaily.
В своём YouTube-канале Вайкуле сообщила, что фестиваль "Рандеву" состоится 28, 29 и 30 июля в городе-курорте на берегу Рижского залива.
"Выступит Семен Слепаков*, который остро всё замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича**", — рассказала исполнительница хита "На улице Пикадилли".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023
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