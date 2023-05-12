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Лайма Вайкуле организует в Юрмале фестиваль с участием иноагентов РФ

0:51
Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о проведении в Юрмале фестиваля, на который она пригласит Андрея Макаревича* и Семёна Слепакова**, сообщает EADaily.

Лайма Вайкуле организует в Юрмале фестиваль с участием иноагентов РФ
Фото: thevoicemag.ru

В своём YouTube-канале Вайкуле сообщила, что фестиваль "Рандеву" состоится 28, 29 и 30 июля в городе-курорте на берегу Рижского залива.

"Выступит Семен Слепаков*, который остро всё замечает. Я просто влюблена в творчество Андрея Макаревича**", — рассказала исполнительница хита "На улице Пикадилли". 

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022

**  признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023

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Лайма, Грэм, Рандеву
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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