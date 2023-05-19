Продюсер Юрий Бардаш предложил уехавшим артистам "просить прощения" в Донбассе

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Юрий Бардаш в новом интервью предложил сбежавшим из России артистам проходить перевоспитание в Донбассе. Деятель уверен, что знаменитости, которые высказались против СВО на Украине просто тщеславны и окутаны европейской идеологией.

Фото: riafan.ru

Создатель групп Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" отметил, что многих из уехавших артистов интересовали только деньги, поэтому когда в родной стране началась "тряска", они тут же уехали из России.

Бардаш считает, что опальным знаменитостям необходимо пройти перевоспитание у местных жителей Донбасса, потому что пресловутое видео в Сети с извинениями "уже не прокатит". Об этом сообщает Телеканал "360".

"Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, моё мнение, нашим артистам", — сказал украинский продюсер.

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БАРДАШ о культурной мобилизации, предателях в шоу-бизнесе, новых талантах, государстве и патриотизме