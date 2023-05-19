Продюсер Юрий Бардаш в новом интервью предложил сбежавшим из России артистам проходить перевоспитание в Донбассе. Деятель уверен, что знаменитости, которые высказались против СВО на Украине просто тщеславны и окутаны европейской идеологией.
Создатель групп Quest Pistols, "Грибы" и "Нервы" отметил, что многих из уехавших артистов интересовали только деньги, поэтому когда в родной стране началась "тряска", они тут же уехали из России.
Бардаш считает, что опальным знаменитостям необходимо пройти перевоспитание у местных жителей Донбасса, потому что пресловутое видео в Сети с извинениями "уже не прокатит". Об этом сообщает Телеканал "360".
"Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, моё мнение, нашим артистам", — сказал украинский продюсер.
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