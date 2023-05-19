Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла прокомментировало Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин
Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине
Иностранные СМИ: к 2030 году начнётся полноценная война НАТО — Россия. План уже готов
Мишустин совершит официальный визит в Китай 23-24 мая
Глава отдела по строительству Красногорского гидроузла заключён под стражу
"Турпром": турист из РФ поделился впечатлениями от поездки в Хургаду в конце 2022 года

Землячка Вячеслава Зайцева наживается на его имени после смерти модельера

0:54
Шоу-бизнес

Местная жительница города Иванова Светлана Романова продолжает зарабатывать деньги на имени умершего модельера Вячеслава Зайцева. Сообщается, что прыткая предпринимательница ещё в 2018 года обращалась к кутюрье с бизнес планом и предлагала стать ему учредителем компании "Слава Зайцев Kids".

Землячка Вячеслава Зайцева наживается на его имени после смерти модельера
Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В 2022 году историк моды узнал о том, что землячка всё-таки зарегистрировала товарный знак с его именем и осуществляет продажу различных товаров. Зайцев отправился в суд для урегулирования юридических вопросов, но не успел закончить дело до конца.

Помощники умершего модельера не знают, как завершится данное разбирательство, так как сын Зайцева Егор ещё не скоро вступит в наследство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Помощник Вячеслава Зайцева обратился к россиянам помогите похоронить
Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Последние материалы
Бивни мамонтов и череп носорога: водолазы похвастались находками на пляжах Уфы
В России лишат права на амнистию дезертиров, мародёров и предателей
Что надеть на пробежку: советы новичкам
Interia: восемь "золотых" правил улучшают работу сердца
El Pais: армия Украины начнёт контрнаступление в Артёмовске, Запорожье, Херсоне и Донецке
Онколог Карасёв проинформировал о "первых звоночках" особо опасного вида рака
РИА Новости: Евросоюз готовится к переводу экономики в военный режим ради ВС Украины
ИА "Промрейтинг" назвала главный недостаток московского климата по мнению жителей региона
Лидер США Байден не смог самостоятельно повернуться к журналистам на саммите G7
Аксёнов: системы ПВО ночью сбили четыре беспилотника на севере Крыма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников