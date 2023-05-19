Землячка Вячеслава Зайцева наживается на его имени после смерти модельера

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Местная жительница города Иванова Светлана Романова продолжает зарабатывать деньги на имени умершего модельера Вячеслава Зайцева. Сообщается, что прыткая предпринимательница ещё в 2018 года обращалась к кутюрье с бизнес планом и предлагала стать ему учредителем компании "Слава Зайцев Kids".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

В 2022 году историк моды узнал о том, что землячка всё-таки зарегистрировала товарный знак с его именем и осуществляет продажу различных товаров. Зайцев отправился в суд для урегулирования юридических вопросов, но не успел закончить дело до конца.

Помощники умершего модельера не знают, как завершится данное разбирательство, так как сын Зайцева Егор ещё не скоро вступит в наследство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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