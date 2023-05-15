Подруга Вячеслава Зайцева Царагели: модельер поссорился с сыном Егором из-за наследства

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подруга Вячеслава Зайцева объяснила, почему перед смертью модельер разругался со своим единственным сыном Егором.

Фото: ria.ru

Нина Царагели рассказала, что отец и сын всегда были в прекрасных отношениях. Однако решение Зайцева сделать наследницей его модного дома внучку Марусю сильно обидело Егора.

"Егор делал интересные и прикольные коллекции, а у Маруси были обычные девчоночьи показы. Поэтому я могу себе представить, что было с ним, когда Слава объявил о передаче бренда внучке", — рассказала Царагели в эфире шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ.

Вячеслав Зайцев скончался на 86-м году жизни из-за открывшегося внутреннего кровотечения вследствие язвы желудка.

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