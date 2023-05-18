Актёр Максим Матвеев объяснил, почему женился на Елизавете Боярской в день своего рождения.
Артисты познакомились на пробах фильма "Не скажу". Боярская признавалась, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда. Матвеев же подобных чувств не испытал. Тогда артист был женат на актрисе Яне Сексте. Однако в ходе съёмок между Елизаветой и Максимом завязался роман, который впоследствии разрушил первый брак актёра.
Свадьба Матвеева и Боярской состоялась 28 июля 2010 года, в 28-й день рождения Максима.
"К выбору даты подходили с прагматической точки зрения. Подарков меньше, забыть не получится, гостей дважды собирать не нужно. Но, если серьёзно, то эта была единственная свободная дата в наших графиках. Вот такая случайность", — заявил Матвеев в YouTube-шоу "Есть вопросики".
Максим подчеркнул, что предпочитает праздновать день свадьбы без пышных торжеств, вдвоём с женой.
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