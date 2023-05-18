Актёр Максим Матвеев рассказал, почему женился на Боярской в свой день рождения

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Максим Матвеев объяснил, почему женился на Елизавете Боярской в день своего рождения.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Артисты познакомились на пробах фильма "Не скажу". Боярская признавалась, что влюбилась в будущего мужа с первого взгляда. Матвеев же подобных чувств не испытал. Тогда артист был женат на актрисе Яне Сексте. Однако в ходе съёмок между Елизаветой и Максимом завязался роман, который впоследствии разрушил первый брак актёра.

Свадьба Матвеева и Боярской состоялась 28 июля 2010 года, в 28-й день рождения Максима.

"К выбору даты подходили с прагматической точки зрения. Подарков меньше, забыть не получится, гостей дважды собирать не нужно. Но, если серьёзно, то эта была единственная свободная дата в наших графиках. Вот такая случайность", — заявил Матвеев в YouTube-шоу "Есть вопросики".

Максим подчеркнул, что предпочитает праздновать день свадьбы без пышных торжеств, вдвоём с женой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.