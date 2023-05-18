Певица Полина Гагарина ответила поклонникам, критикующим её фигуру

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина ответила хейтерам, критикующим её внешность.

Фото: kp.ru

В Сети Гагарину часто осуждают за излишнюю худобу и маленький размер груди. Поклонники убеждены, что артистка сильно похудела после скандального развода с фотографом Дмитрием Исхаковым.

Во время записи подкаста для HiFi-стриминга "Звук" исполнительница подчеркнула, что довольна своей фигурой.

"Мне нравится моя маленькая грудь! Когда я была беременна, она выросла до нереальных размеров. Было очень неудобно и тяжело. Да, я доска. И мне это очень нравится", — заявила Гагарина.

Исхаков и Гагарина развелись три года назад. Причину расставания экс-супруги предпочли не раскрывать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.