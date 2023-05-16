МК: режиссер Соколова объяснила, почему Максим Галкин* требует снять статус иноагента

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Опальные российские артисты, которые сбежали из страны год назад, массово требуют снять с них статусы иноагентов. Соответствующие иски в суд уже подали Максим Галкин*, Семён Слепаков* и другие знаменитости. Зачем им это нужно, объяснила в беседе с "МК" снимающая фильмы о происходящем в Донбассе режиссёр Вера Соколова.

Фото: vnimanie.pro

По её мнению, Галкин*, как хороший бизнесмен, наверняка знает, что в Госдуме начинают разработку законопроекта, запрещающего получение доходов на территории России иноагентам. В ближайшее время Максим, вероятно, собирается вернуться домой и продолжить свою артистическую деятельность, а чтобы не возникало в будущем проблем с работой просит снять статус иноагента, считает режиссёр.

Она также посоветовала Галкину* и Слепакову* раскаяться, признать, что они были не правы, съездить в Донбасс и выступить там с бесплатными концертами. После этого, возможно, с них сняли бы статус иноагентов без всякого суда, заключила собеседник издания.

* признаны иностранными агентоми по решению Министерства юстиции РФ.

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Максим Галкин* подал в суд и просит снять с него иностранного агента