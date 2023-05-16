Джигурда высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию и похвалил Дмитрия Пескова

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Джигурда в беседе с Pravda.Ru высказался о недавнем приезде Аллы Пугачёвой в Россию и прокомментировал поведение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Шоумен призвал хейтеров Примадонны "оставить бабушку в покое".

Фото: https://www.thevoicemag.ru

Никита Борисович сообщил, что не верит в то, что у артистки имеются проблемы с налоговой или другими ведомствами из-за которых она не может оставаться на родине. Артист уверен, Алла Борисовна мудрая женщина и преданная жена, которая поддерживает супруга и просто остаётся рядом с ним.

"И то, что она защищает своего мужа, это достойное поведение. Поэтому я в данном случае не поддерживаю тех наездов, которые позволяют себе некоторые грязные пропагандисты", — сообщил шоумен в беседе с Pravda.Ru.

Также Джигурда похвалил Пескова за то, что он единственный подошёл к Пугачёвой во время похорон модельера Валентина Юдашкина и поцеловал ей руку.

"Я полностью поддерживаю Пескова, который поцеловал руку Алле Борисовне, это по-мужски, и это правильно", — сказал он.

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Алла Пугачева на похоронах Валентина Юдашкина