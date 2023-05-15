Актриса Вера Алентова преобразилась после неудачной пластики

Актрисе Вере Алентовой удалось справиться с последствиями неудачной пластической операции.

Фото: https://vgik.info/

Артистка признавалась, что обращалась к пластическим хирургам четыре раза. Последней процедурой, на которую согласилась актриса, стал липофилинг. В результате лицо артистки приобрело неестественный одутловатый вид.

Как сообщает издание "Вокруг ТВ", Алентовой понадобилось два года, чтобы исправить последствия неудачного липофилинга.

Похорошевшим внешним видом актриса похвасталась на премьерном показе спектакля "Зойкина квартира" в МДТ имени А.С. Пушкина. Похудевшая Вера Валентиновна предстала перед журналистами в сдержанном костюме песочных оттенков.

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