Певец Дима Билан опроверг слухи о ссоре с Сергеем Лазаревым из-за победы в шоу "Маска"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан развенчал слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым.

Фото: https://images.sportkp.ru/

Билан и Лазарев победили в четвёртом сезоне шоу "Маска". Присудить первое место сразу двум участниками решил председатель звёздного жюри Филипп Киркоров.

После громкого финала в Сети появились слухи, что Лазарев и Билан не смогли достойно разделить победу. Якобы артисты перестали разговаривать и здороваться за кулисами других проектов.

"Мамонтёнок и Скорпион. Конфликта не дождётесь", — написал Билан в своём аккаунте в Instagram*, опубликовав несколько совместных фото с Лазаревым.

* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Юрий Лоза признался, почему артисты не ездят с концертами на фронт