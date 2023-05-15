Певец Дима Билан развенчал слухи о конфликте с Сергеем Лазаревым.
Билан и Лазарев победили в четвёртом сезоне шоу "Маска". Присудить первое место сразу двум участниками решил председатель звёздного жюри Филипп Киркоров.
После громкого финала в Сети появились слухи, что Лазарев и Билан не смогли достойно разделить победу. Якобы артисты перестали разговаривать и здороваться за кулисами других проектов.
"Мамонтёнок и Скорпион. Конфликта не дождётесь", — написал Билан в своём аккаунте в Instagram*, опубликовав несколько совместных фото с Лазаревым.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена и признана экстремистской организацией в РФ.
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