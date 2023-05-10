Телеведущий и юморист Михаил Галустян признался, что не хотел бы оказаться на месте участника шоу "Новые звёзды в Африке".
Галустян отметил, что ему нравятся интеллектуальные загадки и экстремальные испытания, через которые вынуждены проходить участники проекта, но его пугает отсутствие еды в лагере.
"Ребята живут в лагере без еды. Когда человек голодает, он становится грубым и агрессивным. Боюсь, что в таких условиях я бы показал себя не с лучшей стороны", — заявил Михаил в интервью изданию "7Дней".
Юморист добавил, что подружился со своей соведущей Ольгой Бузовой. Он уверен, что в "Звёздах в Африке" они органично дополняют друг друга.
"Я отвечаю за юмор, комментирую испытания, а Оля разбирается со сплетнями, интригами и чувствами участников", — объяснил Галустян.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.