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Юморист Михаил Галустян заявил, что не стал бы участвовать в шоу "Новые звёзды в Африке" из-за отсутствия еды

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущий и юморист Михаил Галустян признался, что не хотел бы оказаться на месте участника шоу "Новые звёзды в Африке".

Юморист Михаил Галустян заявил, что не стал бы участвовать в шоу "Новые звёзды в Африке" из-за отсутствия еды
Фото: ria.ru

Галустян отметил, что ему нравятся интеллектуальные загадки и экстремальные испытания, через которые вынуждены проходить участники проекта, но его пугает отсутствие еды в лагере.

"Ребята живут в лагере без еды. Когда человек голодает, он становится грубым и агрессивным. Боюсь, что в таких условиях я бы показал себя не с лучшей стороны", — заявил Михаил в интервью изданию "7Дней".

Юморист добавил, что подружился со своей соведущей Ольгой Бузовой. Он уверен, что в "Звёздах в Африке" они органично дополняют друг друга.

"Я отвечаю за юмор, комментирую испытания, а Оля разбирается со сплетнями, интригами и чувствами участников", — объяснил Галустян.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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