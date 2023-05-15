Отец модельера Валентина Юдашкина был осуждён на 10 лет за убийство собственного брата

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Отец Валентина Юдашкина был осуждён за убийство собственного брата.

Фото: thevoicemag.ru

Соседи модельера по дому в подмосковной Баковке, где Валентин Юдашкин родился и вырос, рассказали в эфире программы "Звёзды сошлись" о страшной трагедии в семье известного кутюрье.

Абрам Юдашкин поссорился с братом Леонидом из-за наследства. Родственники не смогли поделить дома, находившиеся на одном земельном участке. Словесная перепалка братьев закончилась убийством. Абрам был приговорён к 10 годам тюрьмы, но вышел досрочно. Спустя три месяца после освобождения он умер от инфаркта.

Юдашкин предпочитал не распространяться о тюремном заключении отца. О семейной драме знали только самые близкие друзья модельера.

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