В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оффлайн-показ YouTube-шоу "Подземелье Чикен Карри" отменён.

Фото: instagram

Команда "Чикен Карри" в своём Telegram-канале сообщила, что причина отмены показа, который должен был состояться 14 мая в столичном кинотеатре "Октябрь", не называется.

Деньги за купленные билеты зрителям пообещали вернуть.

Примечательно, что одним из создателей шоу является комик Александр Гудков, который после начала СВО на Украине обрёл ещё большую известность, сделав пародию на песню SHAMANа "Я — русский".

С 24 февраля 2022 года Гудков несколько раз покидал Россию. Большую часть времени комик проводит в Латвии. Открыто Александр не осуждал проведение СВО на Украине, однако всячески намекал своими работами на то, что критикует действия российских властей.

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