Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Onet: под Артёмовском начал действовать польский добровольческий корпус
Американский политик Янг призывает к выводу вооружения и войск США из Европы и Азии
МК: на подступах к Бахмуту российский командир из Калмыкии сообщил об атаках ВС Украины
Tencent: Путин отправил два важных сигнала Западу, упоминая Китай на Красной площади
Вдохновлённый похвалой Ди Каприо Панин прибыл в Голливуд: Сбылась мечта идиота
Врач Надежда Петраш назвала несколько внешних признаков "сделанных" губ
Татьяна Тарасова прокомментировала состояние здоровья Костомарова: "Будем жить и надеяться"
Sohu: Владимир Путин с лёгкостью разрушил военный план США на Украине
Сивков: Зеленский понимает, что у контрнаступления ВСУ нет шансов, поэтому "заговорил по-другому"

В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова

0:56
Шоу-бизнес

Оффлайн-показ YouTube-шоу "Подземелье Чикен Карри" отменён.

В московском кинотеатре "Октябрь" отменили оффлайн-показ шоу комика Александра Гудкова
Фото: instagram

Команда "Чикен Карри" в своём Telegram-канале сообщила, что причина отмены показа, который должен был состояться 14 мая в столичном кинотеатре "Октябрь", не называется.

Деньги за купленные билеты зрителям пообещали вернуть.

Примечательно, что одним из создателей шоу является комик Александр Гудков, который после начала СВО на Украине обрёл ещё большую известность, сделав пародию на песню SHAMANа "Я — русский".

С 24 февраля 2022 года Гудков несколько раз покидал Россию. Большую часть времени комик проводит в Латвии. Открыто Александр не осуждал проведение СВО на Украине, однако всячески намекал своими работами на то, что критикует действия российских властей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские артисты предают Родину, но им все равно дают микрофон
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации
Что делать, если собака получила обморожение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников