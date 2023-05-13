Российская актриса Екатерина Климова сфотографировалась обнажённой с сиренью в руках

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова порадовала фанатов новыми откровенными снимками. Звезда попозировала обнажённой с букетом сирени.

Фото: Instagram* актрисы Екатерины Климовой / klimova___ekaterina

В комментариях к посту Климова написала, что обожает май, ведь в этом месяце Москва традиционно утопает в сирени.

"Лично я не могу пройти мимо — это моя любовная любовь", — поделилась актриса в Instagram*.

Подписчики назвали свежие фотографии Климовой очень нежными.

"Разве можно быть такой красивой!" — восхитилась одна из фанаток.

Ранее дочь Климовой и актёра Галы Месхи рассмешила пользователей Сети своим рассказом об окончании каникул. Комментаторы обратили внимание на то, что маленькая Белла с самого детства начала демонстрировать свои актёрские способности.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.