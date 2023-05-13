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Российская актриса Екатерина Климова сфотографировалась обнажённой с сиренью в руках

1:02
Шоу-бизнес

Российская актриса Екатерина Климова порадовала фанатов новыми откровенными снимками. Звезда попозировала обнажённой с букетом сирени.

Российская актриса Екатерина Климова сфотографировалась обнажённой с сиренью в руках
Фото: Instagram* актрисы Екатерины Климовой / klimova___ekaterina

В комментариях к посту Климова написала, что обожает май, ведь в этом месяце Москва традиционно утопает в сирени.

"Лично я не могу пройти мимо — это моя любовная любовь", — поделилась актриса в Instagram*.

Подписчики назвали свежие фотографии Климовой очень нежными.

"Разве можно быть такой красивой!" — восхитилась одна из фанаток.

Ранее дочь Климовой и актёра Галы Месхи рассмешила пользователей Сети своим рассказом об окончании каникул. Комментаторы обратили внимание на то, что маленькая Белла с самого детства начала демонстрировать свои актёрские способности.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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Как Екатерина Климова воспитывает детей от трёх разных мужей?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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