Российская актриса Екатерина Климова порадовала фанатов новыми откровенными снимками. Звезда попозировала обнажённой с букетом сирени.
В комментариях к посту Климова написала, что обожает май, ведь в этом месяце Москва традиционно утопает в сирени.
"Лично я не могу пройти мимо — это моя любовная любовь", — поделилась актриса в Instagram*.
Подписчики назвали свежие фотографии Климовой очень нежными.
"Разве можно быть такой красивой!" — восхитилась одна из фанаток.
Ранее дочь Климовой и актёра Галы Месхи рассмешила пользователей Сети своим рассказом об окончании каникул. Комментаторы обратили внимание на то, что маленькая Белла с самого детства начала демонстрировать свои актёрские способности.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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Некоторые украинские артистки выступают в России.