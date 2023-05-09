Дочь Климовой и Месхи рассмешила пользователей Сети своей актёрской игрой: "У меня атаческая паника"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семилетняя дочь российской актрисы Екатерины Климовой и актёра Гелы Месхи развеселила пользователей Сети видеозаписью об "атаческой панике".

Фото: https://oddstory.ru/

Маленькая Белла, которая с раннего детства состоит в коллективе "Непоседы", в очередной раз проявила свои актёрские способности. Климова в своих соцсетях поделилась видеозаписью, на которой её дочь грустит об окончании отдыха.

"Я не знаю просто, что мне сейчас делать, у меня атаческая паника, я не знаю, что мне делать", — сказала девочка, после чего приложила руку ко лбу.

Пользователи догадались, что Белла хотела рассказать о панической атаке. Как подчеркнули комментаторы, дочь Климовой наконец-то описала их состояние воскресным вечером, когда на следующий день не хочется идти на работу. Многие фанаты актрисы отметили, что пересмотрели видеоролик несколько раз.

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