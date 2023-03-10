Актриса Екатерина Климова рассказала, как многодетным мамам сохранить фигуру

1:17 Your browser does not support the audio element. Красота

Воспитывающая четверых детей актриса Екатерина Климова в свои 45 обладает завидной фигурой. Она поделилась некоторыми секретами, которые позволяют ей этого добиваться.

Популярная актриса Екатерина Климова — мать четырёх детей. Известно, что даже после единственных родов женщине бывает сложно сохранить строгие пропорции, а Климова четырежды производила детей на свет. Тем не менее, она знает секреты, которые позволяют представительницам прекрасного пола не расставаться со стройностью и в 45, и после родов. Главное — это регулярные тренировки.

"У мeня нecкoлькo чeмoдaнoв paзныx paзмepoв в зaвиcимocти oт кoличecтвa гacтpoльныx днeй, — цитирует актрису Telegram-канал "Новости шоу-бизнеса". — Ho тaм вceгдa ecть книги и cкaкaлкa — для пoддepжaния физичecкoй фopмы. Пaндeмия нayчилa мeня зaнимaтьcя фитнecoм caмocтoятeльнo, внe cпopтзaлa".

Артистка предпочитает тренироваться везде — и дома, и на гастролях. Строго следит она и за своим рационом, не забывая брать с собой продукты, которые могут отсутствовать в супермаркетах других городов. К примеру, кокосовое масло, семена льна и чиа.

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