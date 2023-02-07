Актёр Игорь Петренко хотел через суд уменьшить сумму выплат на двоих сыновей от своей бывшей супруги Екатерины Климовой.
Ранее Игорь Петренко обратился в суд с целью уменьшения суммы алиментов на двоих сыновей от актрисы Екатерины Климовой. Об том сообщает StarHit. Однако суд вернул заявление артисту, так как он не попытался сперва урегулировать вопрос в досудебном порядке.
По словам адвоката Сергея Жорина, сумма алиментов, выплачиваемых Петренко на своих детей от Климовой, должна быть уменьшена, так как в нынешнем браке с Кристиной Бродской у него трое детей.
"Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50 процентов по закону будут делиться поровну между ними — по 10 процентов на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5", — объяснил адвокат.
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Наступательные действия начнутся в течение 10 дней, считают в Британии.