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Актёр Игорь Петренко намерен уменьшить размер алиментов на детей от Екатерины Климовой

Шоу-бизнес

Актёр Игорь Петренко хотел через суд уменьшить сумму выплат на двоих сыновей от своей бывшей супруги Екатерины Климовой.

Актёр Игорь Петренко намерен уменьшить размер алиментов на детей от Екатерины Климовой

Ранее Игорь Петренко обратился в суд с целью уменьшения суммы алиментов на двоих сыновей от актрисы Екатерины Климовой. Об том сообщает StarHit. Однако суд вернул заявление артисту, так как он не попытался сперва урегулировать вопрос в досудебном порядке.

По словам адвоката Сергея Жорина, сумма алиментов, выплачиваемых Петренко на своих детей от Климовой, должна быть уменьшена, так как в нынешнем браке с Кристиной Бродской у него трое детей.

"Максимум того, что могут взыскать с отца в долевом соотношении, когда у него трое и больше детей, это 1/2 от всех доходов. У Петренко пятеро детей, соответственно 50 процентов по закону будут делиться поровну между ними — по 10 процентов на каждого. То есть Климовой на двоих детей положено 2/5", — объяснил адвокат.

 

 

 

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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