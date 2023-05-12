Счета бывшего мужа ведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова были арестованы по решению суда.
Ранее стало известно, что счета бизнесмена Курбана Омарова были арестованы. Об этом сообщил правозащитник Виктор Безъязычный, пишет Telegram-канал "Звзедач".
Правозащитник уточнил, что такое решение может быть связано с "принятием судом обеспечительных мер", чтобы бизнесмен не смог осуществить продажу своего имущества или вывести денежные средства до вступления решения суда в силу.
Напомним, основанием для судебного разбирательства стал иск со стороны предпринимателя Егора Харитонова в Красногорский городской суд. Однако причины конфликта между мужчинами не уточняются.
Стоит отметить, что недавно Омаров рассказал в своих соцсетях о намерении купить недвижимость в Дубае своей новой возлюбленной на день рождения.
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