Суд арестовал счета бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова: хотел купить новой девушке квартиру в Дубае

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Счета бывшего мужа ведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова были арестованы по решению суда.

Фото: womanhit.ru

Ранее стало известно, что счета бизнесмена Курбана Омарова были арестованы. Об этом сообщил правозащитник Виктор Безъязычный, пишет Telegram-канал "Звзедач".

Правозащитник уточнил, что такое решение может быть связано с "принятием судом обеспечительных мер", чтобы бизнесмен не смог осуществить продажу своего имущества или вывести денежные средства до вступления решения суда в силу.

Напомним, основанием для судебного разбирательства стал иск со стороны предпринимателя Егора Харитонова в Красногорский городской суд. Однако причины конфликта между мужчинами не уточняются.

Стоит отметить, что недавно Омаров рассказал в своих соцсетях о намерении купить недвижимость в Дубае своей новой возлюбленной на день рождения.

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