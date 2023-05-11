Актриса Алёна Яковлева рассказала о том, как лично столкнулась с украинской пропагандой против русских на Украине.
Артистка подчеркнула, что украинцы задолго до начала спецоперации начали проявлять ненавистное отношение ко всему русскому.
Яковлева вспомнила, что многие местные жители принципиально начинали разговаривать на украинском, когда она обращалась к ним на русском языке.
"Мы очень берегли историю народа Украины, а нас там никто не жалел", — заявила она в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".
Актриса вспомнила два случая, чтобы подтвердить свои слова.
Так, во время поездки артистки в Киев продавец открыто высказал свою ненависть к русским и отказался продавать Яковлевой дорогую картину, а официант не стал переходить на русский язык в ресторане из-за страха перед предусмотренным за это штрафом.
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