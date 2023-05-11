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Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ

0:55
Шоу-бизнес

Актриса Алёна Яковлева рассказала о том, как лично столкнулась с украинской пропагандой против русских на Украине.

Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Фото: kp.ru

Артистка подчеркнула, что украинцы задолго до начала спецоперации начали проявлять ненавистное отношение ко всему русскому.

Яковлева вспомнила, что многие местные жители принципиально начинали разговаривать на украинском, когда она обращалась к ним на русском языке.

"Мы очень берегли историю народа Украины, а нас там никто не жалел", — заявила она в YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи".

Актриса вспомнила два случая, чтобы подтвердить свои слова.

Так, во время поездки артистки в Киев продавец открыто высказал свою ненависть к русским и отказался продавать Яковлевой дорогую картину, а официант не стал переходить на русский язык в ресторане из-за страха перед предусмотренным за это штрафом.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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