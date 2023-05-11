Лёва из группы "Би-2" признался, что не планирует возвращаться в РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Би-2" Лёва (Егор Бортник) заявил, что не собирается возвращаться в Россию.

Фото: filmpro.ru

Один из поклонников рок-коллектива решил обратиться к музыканту в социальных сетях. Он обвинил Лёву в предательстве, раскритиковал политическую позицию артиста и подчеркнул, что намерен удалить песни группы "Би-2" со своего телефона.

В ответ Лёва заявил, что его не интересует мнение пользователей Сети.

"Я не вернусь в Россию", — резюмировал певец.

Ранее музыканты "Би-2" осудили СВО на Украине и переехали жить в Израиль. Концерты группы в РФ были отменены. В начале мая группа отправилась в гастрольный тур по городам США.

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