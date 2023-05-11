Солист группы "Би-2" Лёва (Егор Бортник) заявил, что не собирается возвращаться в Россию.
Один из поклонников рок-коллектива решил обратиться к музыканту в социальных сетях. Он обвинил Лёву в предательстве, раскритиковал политическую позицию артиста и подчеркнул, что намерен удалить песни группы "Би-2" со своего телефона.
В ответ Лёва заявил, что его не интересует мнение пользователей Сети.
"Я не вернусь в Россию", — резюмировал певец.
Ранее музыканты "Би-2" осудили СВО на Украине и переехали жить в Израиль. Концерты группы в РФ были отменены. В начале мая группа отправилась в гастрольный тур по городам США.
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