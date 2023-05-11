Дизайнер Керимова назвала приёмы "безоперационного омоложения" Ирины Аллегровой

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова поражает поклонников своей моложавостью и чувством стиля. Недавно артистка выступила в Кремле и удивила зрителей своим внешним видом. Дизайнер Аника Керимова рассказала о некоторых секретах знаменитости, которые она использует для "нехирургического омоложения".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Специалист сообщила, что наряд, в котором выступала Аллегрова был создан специально для неё. Команда профессионалов чётко знает, как подчеркнуть достоинства 71-летней артистки и скрыть недостатки.

"На Западе эти приёмы называют "безоперационным способом омоложения". Судя по всему, артистка их выучила наизусть", — сказала дизайнер в беседе с Prozvezd.

Керимова подчеркнула, что правильно подобранный образ способен убрать несколько лет и омолодить звёзду без вмешательства хирургов.

"Певица одета в платье с вырезанной талией. Этот стиль женской одежды сейчас очень востребован, так как он делает тело стройнее и скрывает все недостатки. Ещё один приём, который использует Ирина, — это фасон с открытой грудью и шеей", — сказала Керимова.

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