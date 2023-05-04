Народная артистка РФ Ирина Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с Днём Победы в Кремле

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Ирина Аллегрова появилась в Кремле на концерте, посвящённом грядущему Дню Победы. В последнее время певица практически не выходит на сцену, поскольку сильно переживает из-за специальной военной операции.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Встретившись в Кремле с Александром Розенбаумом, на артистку нахлынула ностальгия, и она поспешила с ним обниматься. Певица появилась в дорогом платье. Такой наряд, по мнению дизайнеров, является главным трендом года.

Когда Аллегрову попросили поздравить ветеранов с 9 Мая, чтобы записать соответствующее видео, певица призадумалась, а потом начала вырисовывать что-то невообразимое руками, передаёт "МК".

"Ребят, я потом сама поздравлю", — заявила артистка и удалилась.

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Ирина Аллегрова - "Молитва"