Певица Алла Пугачёва в День Победы опубликовала архивные снимки с ветеранами

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Алла Пугачёва в День Победы разместила в своём Instagram* грустный пост, в котором призналась, что ей не хватает ушедших из жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: Instagram* Аллы Пугачёвой / alla_orfei

Артистка прикрепила несколько архивных снимков. На одном из них юная Пугачёва стоит с воздушными шарами в окружении фронтовиков. Кроме того, певица обнародовала фотографии пышных застолий, где рядом с ней находятся ветераны и друзья семьи.

"Где же вы теперь, друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня", — написала Пугачёва.

Исполнительница процитировала в публикации строчку из песни Алексея Фатьянова на музыку Василия Соловьёва-Седого.

Ранее стало известно, что артистка вернулась в Россию из Израиля, чтобы посетить церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах Пугачёва коротко побеседовала с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым.

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