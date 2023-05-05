Телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась Лайме Вайкуле на разлюбивших её граждан РФ

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* пожаловалась Лайме Вайкуле на чёрствость и отрешённость россиян.

Фото: starhit.ru

Лазарева* отметила, что граждане РФ продолжают критиковать её за поддержку Украины, хотя раньше с удовольствием посещали концерты и мероприятия с её участием.

"Как вообще так получилось? И как мы к этому пришли? Мы же думали, что делали людей хорошими. А они теперь заявляют, что не такие, как мы. Сидели у нас на концертах, говорили, что любят, а теперь приставляют нам нож к горлу. Куда делись эти внутренние нравственные законы?" — задалась вопросом Татьяна* в своём YouTube-шоу "Lazarevatut".

Вайкуле согласилась с Лазаревой, отметив, что мыслящим сейчас можно назвать только молодое поколение, которое привыкло жить свободно и не равняться на государственный аппарат.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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