Актёр Владимир Стеклов рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО.
Народному артисту РФ помогло выжить случайное стечение обстоятельств.
"Мы сели в машину, надо было быстро ехать. Потом водитель резко дал по тормозам. Ему по тактическим наушникам передали, что нужно какую-то бабку пропустить. И тут в метрах 50-ти прилёт по тому месту, куда бы мы уже доехали, если бы не эта остановка", — рассказал Стеклов в YouTube-шоу "Так сказать" издания "Абзац".
Актёр неоднократно бывал в зоне боевых действий. Стеклов проводил творческие встречи с бойцами СВО, читая им стихи и рассказывая истории о кино.
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