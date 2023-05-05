Народный артист РФ Владимир Стеклов вспомнил, как чуть не погиб под обстрелом в Донбассе

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Стеклов рассказал, как попал под обстрел в зоне СВО.

Фото: Кадр из фильма "Синдром шахматиста"

Народному артисту РФ помогло выжить случайное стечение обстоятельств.

"Мы сели в машину, надо было быстро ехать. Потом водитель резко дал по тормозам. Ему по тактическим наушникам передали, что нужно какую-то бабку пропустить. И тут в метрах 50-ти прилёт по тому месту, куда бы мы уже доехали, если бы не эта остановка", — рассказал Стеклов в YouTube-шоу "Так сказать" издания "Абзац".

Актёр неоднократно бывал в зоне боевых действий. Стеклов проводил творческие встречи с бойцами СВО, читая им стихи и рассказывая истории о кино.

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