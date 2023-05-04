Помощник Вячеслава Зайцева раскрыл правду о смерти модельера: "Он не болел"

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Помощник Вячеслава Зайцева раскрыл правду о смерти российского кутюрье во время похорон.

Фото: ria.ru

Сегодня, 4 мая, состоялись похороны Вячеслава Зайцева. Модельер скончался 30 апреля. По словам помощника кутюрье, это известие стало для всех неожиданностью. Более того, он отметил, что информация в СМИ о болезни Зайцева не соответствует действительности. Помощник заявил в беседе с журналистами на кладбище, что он прекрасно себя чувствовал накануне смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

"Вячеслав Михайлович не болел. Это всё враньё", — заявил помощник.

Ранее также стало известно о том, что коллега Вячеслава Зайцева Валентин Юдашкин умер вслед за ним — спустя два дня. Похороны модельера пройдут 6 мая.

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