Певица Валерия о политической ситуации: "Мы живём в странное время, время перевёртышей"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Валерия высказала своё отношение ко Дню Победы и рассказала о том, что взрослым важно передавать знания об истории молодому поколению без искажения и лживой информации.

Фото: smotrim.ru

Артистка в преддверии 9 мая пообщалась с журналистами и сообщила о том, что в её семье есть участники ВОВ, которые награждены орденами. Она уверена, что молодому поколению необходимо помнить подвиги своих предков. Валерия подчеркнула, что сейчас, как никогда, важна историческая правда. Об этом сообщает argumenti. ru.

"Мы живём в странное время, время перевёртышей. Я очень надеюсь, что праздник День Победы останется навсегда самым большим, самым светлым и важным для всех нас", — сказала артистка.

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