Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина впервые обмолвилась о разводе с мужем

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина впервые прокомментировала разлад в отношениях с Арсением Шульгиным. Подписчики пары забили тревогу после того, как девушка перестала делиться в Сети совместными фотографиями.

Более того, Шульгин отправился с друзьями на отдых, но не взял с собой жену. Его супруга не стала игнорировать переживания поклонников и сообщила о том, что в их паре всё в порядке, просто на данный момент она сместила фокус на себя.

Шульгина отметила: они с супругом учитывают интересы друг друга и уважают чужие желания.

"Сейчас Сени нет в моём блоге, потому что я решила сделать фокус на себя. Никакой драмы не будет. Это не мешает нам с Сеней счастливо жить в реальной жизни", — сообщила невестка Валерии.

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