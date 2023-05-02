Названы дата и место похорон модельера Валентина Юдашкина

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Валентин Юдашкин умер 2 мая. Известный дизайнер скончался в возрасте 59 лет от онкологии, с которой он боролся с 2016 года.

Фото: instagram

Юдашкин продолжал вести активный образ жизни и занимался бизнесом, несмотря на тяжёлую болезнь. В начале 2021 года модельер посетил Израиль со своей семьёй, чтобы провести время с близкой подругой — Аллой Пугачёвой, которая эмигрировала из России в прошлом году. Возможно, дизайнер уже тогда предчувствовал свою скорую кончину, поэтому решился попрощаться с Примадонной, которая была ему очень дорога.

За два дня до смерти Юдашкина госпитализировали, однако медики не смогли спасти ему жизнь, хотя сделали всё возможное.

Церемония прощания с модельером пройдёт 6 мая в 11 часов утра. Похоронят дизайнера на Троекуровском кладбище в Москве, передаёт ТАСС данные пресс-службы дома моды Юдашкина.

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Умер Валентин Юдашкин