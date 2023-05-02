МК: Клара Новикова рассказала о последних днях жизни Валентина Юдашкина

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин умер на 59-м году жизни. Его смерть стала большим ударом для коллег модельера. Одна из главных ценительниц его творчества — Клара Новикова в беседе с "МК" рассказала о последних днях маэстро моды.

Она отметила, что Юдашкин работал до последнего.

"Валя был на дне рождения Винокура. Он ходил на праздники, они с Мариной ходили в театры. Валя участвовал в жизни до последнего. Он не был затворником. И все мы всегда были счастливы, когда Валя приходил," — поделилась она.

Новикова отметила, что у модельера были все необходимые препараты для лечения, однако болезнь оказалась очень коварной. По словам звёздной подруги модельера, Юдашкин никогда не жаловался на самочувствие.

"Я у него всегда спрашивала: "Валюша, как ты?" Он, в основном, молчал. А когда говорил, становился таким мальчиком, понимающим, принимающим. От него ничего не скрывали — он всё понимал. Поэтому сейчас у всех, кто его близко знал, опустились руки", — сообщила Новикова.

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Валентин Юдашкин