Модельер Валентин Юдашкин за месяц до смерти навестил свою маму и Аллу Пугачёву в Израиле

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный модельер Валентин Юдашкин за месяц до своей смерти успел навестить маму и Аллу Пугачёву в Израиле.

За месяц до своей смерти Валентин Юдашкин вместе со своей женой отправился в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также давнюю подругу Аллу Пугачёву. Об этом сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль".

Знаменитости поделились фотографиями, сделанные во время встречи, в своих соцсетях. На кадрах видно, что друзья рады были друг друга видеть.

Напомним, сегодня, 2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Модельер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

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