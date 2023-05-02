Известный модельер Валентин Юдашкин за месяц до своей смерти успел навестить маму и Аллу Пугачёву в Израиле.
За месяц до своей смерти Валентин Юдашкин вместе со своей женой отправился в Израиль, чтобы навестить свою маму, а также давнюю подругу Аллу Пугачёву. Об этом сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль".
Знаменитости поделились фотографиями, сделанные во время встречи, в своих соцсетях. На кадрах видно, что друзья рады были друг друга видеть.
Напомним, сегодня, 2 мая стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Модельер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.