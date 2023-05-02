30 апреля Филипп Киркоров грандиозно отпраздновал 56-летие в Кремлёвском дворце. Он побил рекорд по количеству костюмов за одно выступление, поменяв их 27 раз.
"Если бы не санкции, нашу заявку приняли бы в Книгу рекордов Гиннесса. Я за рекордами не стремлюсь. Вырос на музыке и шоу Элвиса Пресли, Шер, Майкла Джексона, Валерия Леонтьева. Всегда на этих людей равнялся", — передаёт слова певца super.ru.
Певец признался, что, возможно, в чём-то захотел их перещеголять. У Шер было 16 переодеваний за концерт, при этом она исполнила 23 песни, а Киркоров — 35.
Концерт поп-короля начался с его выхода в короне с перьями и блестящем наряде. Несколько раз он спускался в зал, где ему дарили охапками цветы.
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