Народный артист РФ Филипп Киркоров на своём концерте сменил 27 костюмов

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30 апреля Филипп Киркоров грандиозно отпраздновал 56-летие в Кремлёвском дворце. Он побил рекорд по количеству костюмов за одно выступление, поменяв их 27 раз.

"Если бы не санкции, нашу заявку приняли бы в Книгу рекордов Гиннесса. Я за рекордами не стремлюсь. Вырос на музыке и шоу Элвиса Пресли, Шер, Майкла Джексона, Валерия Леонтьева. Всегда на этих людей равнялся", — передаёт слова певца super.ru.

Певец признался, что, возможно, в чём-то захотел их перещеголять. У Шер было 16 переодеваний за концерт, при этом она исполнила 23 песни, а Киркоров — 35.

Концерт поп-короля начался с его выхода в короне с перьями и блестящем наряде. Несколько раз он спускался в зал, где ему дарили охапками цветы.

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Концерт Киркорова